Налоговая включилась в банкротство краснодарской клиники «Медикал Эстетик»

Временный управляющий ООО «Медикал Эстетик» Денис Космачев сообщил, что 13 января 2026 года в его адрес поступило требование ФНС России в лице ИФНС России №4 по Краснодару. Налоговая служба требует с медицинской клиники почти 1,4 млн руб., из которых 203,7 тыс. руб. — во вторую очередь и 1,2 млн руб. — в третью очередь.

Долг, согласно сообщению, опубликованному в ЕФРСБ, возник на основании требования об уплате задолженности и уведомления Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Краснодарскому краю.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Медикал Эстетик» была введена определением Арбитражного суда Краснодарского края от 24 октября 2025 года. Дата следующего заседания кредиторов — 23 сентября 2026 года. Основанием для введения начального этапа процедуры банкротства стало требование ПАО «Сбербанк», включенное в третью очередь реестра требований кредиторов, в общем размере 9 млн руб. Задолженность возникла на основании кредитных договоров.

Согласно информации Rusprofile.ru, ООО «Медикал Эстетик» зарегистрировано в 2017 году в Краснодаре и работает в сфере общей врачебной практики. С момента создания и по настоящее время единоличным директором и единственным владельцем 100% доли является Белла Отарова. В 2024 году выручка ООО «Медикал Эстетик» составила 4,4 млн руб., что на 68% ниже уровня 2023 года. Чистая прибыль также сократилась на 76%, до 721 тыс. руб. Оценка устойчивости и платежеспособности общества была определена как проблемная. По объему выручки компания занимает 862-е место в Краснодарском крае и 20 111-е в России.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в процедуре банкротства находится еще одна краснодарская клиника — «Денталия». На минувшей неделе стало известно, что открытые торги по продаже неохраняемого элемента товарного знака ООО «Клиника Денталия» — слов DENTAL CLINIC — признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников аукциона. Арбитражный управляющий банкрота Екатерина Семенова планировала реализовать торговый знак, принадлежащий клинике на праве собственности (срок исключительного права — до 2032 года), по начальной цене 187,2 тыс. руб. Согласно документам Арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «Клиника Денталия» банкротом в 2023 году в Арбитражный суд Краснодарского края обратился ИП Денис Беляев. Сумма претензии — 6,6 млн руб.

