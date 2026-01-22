В Дагестане суд обязал подрядчика вернуть 74 млн рублей за незаконный госконтракт

Арбитражный суд Республики Дагестан признал недействительным муниципальный контракт на капитальный ремонт МБОУ Гимназия №1 в Кизилюрте стоимостью 74,6 млн руб. Соответствующее решение принято по иску первого заместителя прокурора республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спорное соглашение было заключено 15 февраля 2023 года между МКУ «Управление капитального строительства и службы заказчика» и ООО «РСУ». Контракт оформили с единственным поставщиком на основании пункта 9 части 1 статьи 93 закона о контрактной системе.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «РСУ» зарегистрировано в 2003 году в Кизилюрте (Дагестан). Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Магомедали Алискандиев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка предприятия за 2024 год составила 19,6 млн руб., прибыль — 945 тыс. руб.

УФАС по Дагестану решением от 18 декабря 2024 года выявило нарушения требований закона о госзакупках. Антимонопольный орган установил, что заказчик необоснованно обошел конкурентные процедуры. Ссылки на риск роста цен из-за экономической ситуации и санкций не могут служить основанием для закупки у единственного подрядчика, заключили в ведомстве.

Суд установил, что муниципальный контракт заключен с нарушением закона №44-ФЗ. Сделка ограничила конкуренцию и нарушила принципы открытости и прозрачности госзакупок, что затронуло публичные интересы.

Арбитраж обязал ООО «РСУ» вернуть МКУ «Управление капитального строительства и службы заказчика» полученные по контракту денежные средства в размере 74,6 млн руб. Суд отказался применять двустороннюю реституцию, поскольку это противоречило бы смыслу закона о контрактной системе.

«Ссылка на исполнение контракта (приемка работ и осуществление по ним оплаты) судом отклоняется, поскольку факт составления актов приемки выполненных работ и оплата работ не исключают возможности признания сделки недействительной с учетом установленных обстоятельств»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян