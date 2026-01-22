Главные новости к утру 22 января

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласовал с НАТО соглашение по Гренландии. Он уверил, что из-за этого не будет вводить пошлины на европейские товары.

Соглашение США и НАТО по Гренландии предусматривает добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол», сообщил Дональд Трамп. Возможная сделка сохранит суверенитет Дании над островом, сообщило Axios.

Президент Владимир Путин предложил направить российские замороженные активы на восстановление пострадавших территорий после заключения мира с Украиной. Еще $1 млрд он предложил направить в «Совет мира» по восстановлению сектора Газа.

В Краснодарском крае погибли трое человек при ударе БПЛА по портовым терминалам. В порту также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.