Трамп: США не будут вводить пошлины на товары европейских стран из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел очень продуктивную встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политики смогли заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всего Арктического региона, сообщил президент.

«Это соглашение, если оно будет реализовано, принесет большие выгоды для США и всех стран НАТО. Исходя из этого, я не буду вводить тарифы (на импорт из европейских стран.— "Ъ"), которые должны были вступить в силу 1 февраля»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Президент пообещал предоставить дополнительную информацию по мере продвижения обсуждений. За дальнейшие переговоры по Гренландии будут отвечать вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф.

В январе господин Трамп пообещал с 1 февраля ввести пошлины на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Угроза была ответом на решение этих стран отправить в Гренландию небольшие группы военнослужащих, которое было принято после неоднократных заявлений господина Трампа о грядущем присоединении острова к США. После этого Евросоюз начал разрабатывать ответные меры против Вашингтона.

