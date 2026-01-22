Трамп: соглашение США и НАТО по Гренландии включает добычу полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп раскрыл некоторые детали возможной сделки с НАТО по Гренландии. В интервью CNBC он дал понять, что проект соглашения, которое он анонсировал накануне, предусматривает предоставление Соединенным Штатам прав на добычу полезных ископаемых, а также участие Гренландии в системе противоракетной обороны «Золотой купол».

«Они (власти Гренландии.— "Ъ") будут участвовать в "Золотом куполе", и они будут участвовать в правах на полезные ископаемые — как и мы»,— заявил господин Трамп. Другие детали соглашения президент не назвал. «Оно (соглашение.— "Ъ") немного сложное, но мы объясним его позже»,— сказал он.

The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что военные должностные лица стран НАТО также обсуждали компромисс, согласно которому Дания предоставит Соединенным Штатам суверенитет над небольшими участками гренландской земли, где США смогут построить военные базы. Чиновники не подтвердили, относится ли этот компромисс к соглашению, анонсированному господином Трампом.

В среду Дональд Трамп заявил, что он провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, и политики смогли заложить основу для будущего соглашения по Гренландии и всей Арктике. Вместе с тем он отменил угрозу введения пошлин на товары из европейских стран, которую выдвигал в попытке добиться присоединения Гренландии к Соединенным Штатам.

До этого Дональд Трамп объяснял необходимость аннексии Гренландии развертыванием системы ПРО «Золотой купол». Он утверждал, что если остров не достанется Соединенным Штатам, то его оккупируют Россия или Китай.