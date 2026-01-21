Путин предложил направить замороженные активы РФ на восстановление территорий после СВО

Замороженные российские активы в США можно было бы использовать для восстановления территорий, которые пострадали во время военных действий с Украиной, заявил президент России Владимир Путин. Направить деньги на это можно было бы после заключения мирного договора с Киевом, сказал президент.

Господин Путин заявил об этом на совещании с членами Совбеза РФ. Он добавил, что возможность использования замороженных российских активов также обсуждается с представителями администрации США.

Вместе с тем Россия готова направить $1 млрд из замороженных активов в «Совет мира» по восстановлению сектора Газа, заявил президент. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение в организацию, но добавил, что Москве нужно проконсультироваться со стратегическими партнерами по вопросу возможного вступления в «Совет».