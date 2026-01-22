На Кубани погибли трое человек при ударе БПЛА по портовым терминалам

Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в поселке Волна увеличилось до трех человек, число пострадавших — до восьми, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Раненых госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об ударе по по гражданским объектам и инфраструктуре накануне вечером. В 22:07 мск было известно всего о двух погибших сотрудниках атакованного предприятия, число пострадавших губернатор тогда не называл.

Господин Кондратьев сообщал, что на территории терминалов также произошел пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий налета привлечены 97 человек и 29 единиц техники.