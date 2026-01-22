Axios: предложение Трампа о Гренландии сохранит суверенитет Дании

Соглашение по Гренландии, которое президент США Дональд Трамп обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте, предполагают сохранение суверенитета Дании над островом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, политики договариваются об обновлении «Соглашения об обороне Гренландии» 1951 года. Оно позволит США усилить военное присутствие на острове и создавать оборонительные зоны при необходимости НАТО. План также включает меры по защите Арктики, противодействию влиянию России и Китая, сотрудничество в области сырьевых ресурсов и размещение системы ПРО «Золотой купол».

Как отмечают источники, США смогут достичь своих стратегических целей в Гренландии «с минимальными затратами и навсегда», не оспаривая суверенитет Дании.

Дональд Трамп обсудил соглашение по Гренландии с Марком Рютте в среду. По словам господина Трампа, будущее соглашение также включает добычу полезных ископаемых. Вместе с тем американский президент отменил угрозу введения пошлин на товары из восьми европейских стран-союзников по НАТО.