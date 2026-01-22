Для тушения огня в порту на Кубани привлекли больше 200 человек

Пожарные ликвидировали открытое горение одного из резервуаров с нефтепродуктами в портовом терминале в поселке Волна Краснодарского края. Еще на одном резервуаре очаг возгорания полностью потушен, сообщили в оперативном штабе региона.

За время тушения группировку, занимающуюся тушением пожара, увеличили с 97 до 208 человек. Сейчас они занимаются ликвидацией огня на двух других резервуарах, сообщили в оперштабе.

Резервуары оказались охвачены огнем после удара БПЛА по портовому терминалу. Всего были поражены четыре таких объекта. При атаке погибли трое человек, еще восемь получили ранения, сообщали до этого в штабе.