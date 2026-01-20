Главные новости за 20 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Петербурге после пяти лет реконструкции состоялось торжественное открытие Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина (до 2023 года — театр Мюзик-холл) на Английской набережной, 56.

В новом концертном зале будут выступать симфонический оркестр «Северная Симфония» и камерный оркестр «Северная Симфониетта» под руководством маэстро и худрука театра Фабио Мастранджело, солисты и хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина. Жемчужиной репертуара, по обещаниям новых собственников площадки, станут концерты органной музыки. В музыкальных спектаклях концертного зала примут участие солисты мюзикла и балета театра.

В Санкт-Петербурге началась подготовка к выборам депутатов Государственной думы и Законодательного собрания, а также муниципальных депутатов в нескольких округах. Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года.

Третий кассационный суд общей юрисдикции полностью отменил решение первых двух инстанций и прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении петербургского правого активиста Саввы Федосеева, арестованного за демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ), которую правоохранители усмотрели в посте с изображением Алексея Навального.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки территории участка «фиолетовой» (Фрунзенско-Приморской) линии метрополитена, который будут возводить от будущей станции «Шуваловский проспект» в Приморском районе. По рассматриваемому проекту планируют построить участок линии протяженностью свыше 4 км через планируемую станцию «Магистраль 31» до «Коломяжской», а также одноименного электродепо.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали договор о сотрудничестве для реализации программы газификации региона на 2026–2030 годы. Объем инвестиций составляет 34,5 млрд рублей. Программа предусматривает создание условий для подачи газа в 45,4 тыс. домовладений и на 81 котельную в 366 населенных пунктах. «Газпром» построит межпоселковые и газораспределительные газопроводы в 15 районах области. В том числе сетевой газ впервые придет в города Высоцк и Приморск.

Главного тренера баскетбольного клуба «Зенит» Александера Секулича отстранили от исполнения обязанностей. Такое решение принял совет директоров клуба. Врио главного тренера назначен Максим Учайкин. Он будет руководить подготовкой команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского МБА-МАИ.

Петербургское ООО «Метропроект» заключило контракт на 458 тыс. рублей на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства вестибюля №1 станции метро «Театральная». В разное время КРТИ предлагались различные варианты расположения выходов из станции «Театральная». Они включали участок на набережной Мойки и территорию от самого перекрестка улиц Глинки и Декабристов, последняя инициатива не устроила худрука Мариинского театра Валерия Гергиева.