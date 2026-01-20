В Петербурге заключили контракт на изыскания под строительство выхода с «Театральной»

Петербургское ООО «Метропроект» заключило контракт на 458 тыс. рублей на выполнение инженерно-геодезических изысканий для строительства вестибюля №1 станции метро «Театральная». На соответствующую публикацию на сайте госзакупок обратила внимание «Фонтанка».

В разное время КРТИ предлагались различные варианты расположения выходов из станции «Театральная». Они включали участок на набережной Мойки и территорию от самого перекрестка улиц Глинки и Декабристов, последняя инициатива не устроила худрука Мариинского театра Валерия Гергиева.

В прошлом году Смольный утвердил проект планировки выходов станции «Театральная». Наземные вестибюли метро появятся на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте и автозаправочной станции «Роснефти» в Театральном сквере. Против этого варианта их размещения неоднократно выступали владельцы объектов. Впоры касательно их размещения тоже затянулись.

Артемий Чулков