Александера Секулича отстранили от обязанностей главного тренера БК «Зенит»

Решением совета директоров баскетбольного клуба «Зенит» главный тренер Александер Секулич отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщили в пресс-службе клуба.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Врио главного тренера назначили Максима Учайкина. Он будет руководить подготовкой команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против московского МБА-МАИ.

В текущем сезоне БК «Зенит» выиграл 13 из 21 сыгранного матча. Две последние игры — против «Парии Нижний Новгород» и «Локомотив Кубань» прошли для команды неудачно.

Артемий Чулков