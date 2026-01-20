В Петербурге началась подготовка к сентябрьским выборам

В Санкт-Петербурге началась подготовка к выборам депутатов Государственной думы и Законодательного собрания, а также муниципальных депутатов в нескольких округах. Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года.

«Подготовлен и утвержден план работы Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 2026 год, включающий в себя мероприятия по организации и проведению избирательных кампаний в Единый день голосования»,— сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. По его словам, в ближайшее время начнется обучение членов участковых избирательных комиссий.

В сентябре 2026-го выборы пройдут по всей стране. В первую очередь определится новый, девятый созыв Госдумы. В 39 регионах обновятся составы парламентов, в 10 административных центрах — горсоветов. В Петербурге помимо ГД и ЗакСа, изберут депутатов МО «Автово» — единственного округа, в котором не проходили выборы в 2024 году.

Ранее петербургский парламент утвердил новую схему нарезки избирательных округов для предстоящих выборов. Изменения связаны с неравномерным ростом городского населения, объясняли в горизбиркоме. Значительно изменились избирательные округа в центре города: например, муниципалитет Смольнинское разделили на три части, Лиговку-Ямскую — на две.

Надежда Ярмула