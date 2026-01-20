В Петербурге утвердили проект участка «фиолетовой» ветки метро в Приморском районе

Правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планировки территории участка «фиолетовой» (Фрунзенско-Приморской) линии метрополитена, который будут возводить от будущей станции «Шуваловский проспект» в Приморском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Фото: Пресс-служба Смольного

По рассматриваемому проекту планируют построить участок линии протяженностью свыше 4 км через планируемую станцию «Магистраль 31» до «Коломяжской», а также одноименного электродепо.

Всего, согласно городской адресной инвестиционной программе, на продление «фиолетовой» ветки до «Коломяжской» в 2020-2034 годах запланированы инвестиции в размере 198 млрд рублей, из которых 500 млн — в 2026 году.

Артемий Чулков