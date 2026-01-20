В Зернограде ИП обвиняют в небезопасном ремонте газовых сетей

Зерноградским межрайонным следственным отделом завершено расследование дела в отношении индивидуального предпринимателя и двух его работников по обвинению в выполнении небезопасных работ, которые причинили тяжкий вред здоровью местному жителю. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

Обвиняемым инкриминируется преступление по пункту "в" ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого ущерба здоровью).

Согласно материалам следствия, в феврале 2025 года подозреваемые проводили капитальный ремонт внутридомовых газовых сетей в многоквартирном доме на ул. Мира. Выполненные работы не соответствовали нормам безопасности, что спровоцировало утечку бытового газа в одной из квартир и дальнейшее воспламенение топливовоздушной смеси.

Вследствие пожара один из жильцов получил термические ожоги головы и конечностей. По заключению экспертов, характер и степень опасности травм квалифицированы как тяжкий ущерб здоровью.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко