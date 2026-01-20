Лавров не рассчитывает договориться с нынешними лидерами Европы

Россия открыта к диалогу с нынешними европейскими лидерами, заверил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он считает, что договориться с ними о чем-либо, «скорее всего, не получится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Министр поднял эту тему на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. По его словам, «если кто-то хочет разговаривать», Россия никогда не откажется.

«Тем, кто хочет с нами разговаривать всерьез, я советую не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию,— отметил господин Лавров.— Если есть интерес серьезный, надо просто позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений».

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с господином Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также считает, что пришло время для разговора между Евросоюзом (ЕС) и Россией. По данным Politico, в ЕС эти призывы поддержали и хотят назначить спецпредставителя для контактов с российской стороной. Однако Лондон считает, что нельзя ослаблять давление на Москву.