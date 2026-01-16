Politico: страны ЕС разошлись во мнениях по вопросу переговоров с Путиным

Великобритания не нашла компромисса с Францией и Италией по вопросу о том, следует ли Европе возобновлять прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Politico.

«Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу»,— заявила в интервью Politico министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Давление на Москву должно не ослабевать, а усиливаться посредством санкций и военной поддержки Украины, сказала она.

В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Владимиром Путиным. В начале января этого года господин Макрон уточнял, что в ближайшее время может состояться разговор с президентом России. Однако 14 января ТАСС со ссылкой на источник писал, что Париж пока не начал подготовку к переговорам двух глав государств.

9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Европе назначить спецпосланника для переговоров с Россией. Она выразила опасения, что если страны Евросоюза будут вести переговоры только с Украиной, то их вклад в прекращение российско-украинского конфликта будет ограничен. Позже Politico сообщило со ссылкой на источники, что в Еврокомиссии поддержали идею назначить спецпредставителя от ЕС для контактов с Россией. По информации издания, инициатива направлена на то, чтобы не допустить ситуации, при которой «США заключат сделку с Россией за их спиной».