Путин: Россия готова восстановить отношения с Европой

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения страны с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. По его словам, Россия выступает за продолжение диалога, который сведен к минимуму европейцами.

«С каждым из представленных здесь европейских государств — Францией, Чехией, Португалией, Норвегией, Швецией, Австрией, Швейцарией и Италией — наши отношения имеют глубокие исторические корни, полны примеров обоюдовыгодного партнерства и обогащающего друг друга культурного сотрудничества»,— сказал Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

«Заморожено взаимодействие по ключевым международным и региональным вопросам, — сказал президент. Хочется верить, что со временем ситуация все-таки изменится, и наши государства вернутся к нормальному конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности»,— продолжил президент.

В декабре 2025 года Владимир Путин говорил, что Россия не против участия Европы в переговорах по Украине, если они учтут «реалии на земле». Вскоре в ЕС начали обсуждать назначение спецпредставителя для контактов с российской стороной.

Лусине Баласян