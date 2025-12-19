Макрон призвал Европу возобновить диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, европейцам надо найти способ для этого «в ближайшие недели».

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Я считаю, что в наших интересах как европейцев и украинцев найти подходящую основу для возобновления этой дискуссии»,— сказал господин Макрон (цитата по AFP).

1 июля господин Макрон провел двухчасовой телефонный разговор с российским президентом. Это была их первая беседа почти за три года. Президент Франции призвал господина Путина к прекращению огня на Украине и началу переговоров об окончании конфликта. Кремль сказал, что Эмманюэль Макрон не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира в регионе с учетом новых территориальных реалий.

Накануне лидеры стран Евросоюза договорились о предоставлении Украине беспроцентного кредита в размере €90 млрд. Еврокомиссия настаивала на том, чтобы выделить Киеву кредит на сумму около €90 млрд под залог €210 млрд замороженных российских активов. Против этого решения выступили Бельгия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.