Politico: в ЕС намерены назначить переговорщика для диалога с Россией по Украине

Европейские правительства призывают руководство Евросоюза назначить спецпредставителя для контактов с Россией, который отстаивал бы интересы ЕС в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.

Инициатива направлена на то, чтобы не допустить ситуации, при которой «США заключат сделку с Россией за их спиной». По информации издания, предложение получило поддержку в Еврокомиссии. Сторонники идеи считают, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит отстоять ключевые «красные линии», в том числе вопрос о возможном будущем членстве Украины в НАТО. В последние недели президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично выступили за возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то что переговоры, инициированные США, «зашли в тупик».

При этом в Брюсселе нет единства по поводу полномочий возможного переговорщика. До сих пор не решено, будет ли он представлять только ЕС или всю «коалицию желающих», включая Великобританию, а также должен ли это быть действующий политик или чиновник. Среди возможных кандидатов источники Politico называют президента Финляндии Александра Стубба, а в Италии предлагают рассмотреть кандидатуру бывшего премьер-министра и экс-главы ЕЦБ Марио Драги. В то же время представители Евросоюза подчеркивают, что должности специального посланника пока не существует, а обсуждение конкретных кандидатур остается преждевременным.

В начале декабря 2025 года Владимир Путин заявлял, что своими действиями Европа препятствует мирному урегулированию на Украине. Вместе с тем, говорил глава государства, РФ не препятствует возвращению европейских стран к переговорам при условии учета «реалий на земле».