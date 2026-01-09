Премьер Италии Мелони призвала ЕС к переговорам с Россией

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что время для разговора между Европой и Россией пришло. Однако вопрос о назначении представителя Евросоюза по Украине в этих переговорах остается открытым, признала госпожа Мелони.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

«Вопрос, конечно, кто должен это делать. Голосов слишком много»,— сказала итальянский премьер на пресс-конференции по итогам 2025 года. Она согласилась с позицией по этому поводу вице-премьера, главы входящей в правящую коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини, и президента Франции Эмманюэля Макрона. Последний выражал готовность созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие недели.

По словам Джорджи Мелони, при переговорах с Россией не следует действовать «каждому самому по себе». Для этого необходим спецпредставитель объединения по Украине, назначение которого госпожа Мелони поддержала.

Вместе с тем общение с РФ в формате G7 итальянский премьер сочла преждевременным. «Надо смотреть, когда будет достигнут мир и на каких условиях он будет достигнут»,— заключила Джорджа Мелони.