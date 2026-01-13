Politico: в ЕС поддержали предложения возобновить переговоры с Россией

В Евросоюзе поддержали призывы руководителей Франции и Италии к возобновлению переговоров с Россией. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По их словам, переговоры России и США по некоторым вопросам могут поставить безопасность ЕС под угрозу.

В декабре президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляла, что пришло время для разговора между Евросоюзом и Россией. Она также предложила подумать над назначением спецпредставителя ЕС по Украине.

Французский чиновник сообщил Politico, что «в некоторых столицах» ЕС начали соглашаться с позицией господина Макрона о необходимости переговоров с РФ. «Макрон в последние дни настаивал на том, что в свете двусторонних переговоров между американцами и россиянами важно хотя бы частично участвовать в них»,— сказал собеседник издания. Он отметил, что существуют вопросы, которые России «нельзя обсуждать только с США». Это, убежден чиновник, может повлиять на безопасность европейцев.

19 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры президентов России и Франции могут состояться в случае готовности французской стороны. Он отметил, что Владимир Путин всегда открыт к контактам, но только если «это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия».