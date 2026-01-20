Трамп подтвердил предложение Путину присоединиться к Совету мира по Газе

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина присоединиться к его Совету мира по Газе. Накануне о получении приглашения сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и уточнил, что Кремль пока обдумывает ответ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Да, его пригласили», — сказал Дональд Трамп во время брифинга.

О создании Совета мира президент США объявил на прошлой неделе. В исполнительный комитет вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Приглашение войти в Совет направили лидерам нескольких десятков стран, однако не все согласились принять предложение. В частности, Дональд Трамп пригрозил Франции введением пошлин на вина, если президент Эмманюэль Макрон не поддержит эту его инициативу.