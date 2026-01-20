На Ставрополье выплаты по больничным листам выросли до 6,8 тысяч рублей

В Ставропольском крае с 2026 года увеличили размеры выплат по больничным листам. Максимальное пособие по временной нетрудоспособности составляет 6,8 тыс. руб. в день, минимальное — 890 руб. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда России в регионе.

Размер пособия определяется средним заработком за предшествующие два года и страховым стажем сотрудника. При стаже восемь и более лет выплата составляет 100% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, менее пяти лет — 60%. При страховом стаже менее шести месяцев размер пособия рассчитывается в соответствии с минимальным размером оплаты труда.

Работодатель оплачивает заболевшему сотруднику первые три дня больничного, остальные дни компенсирует отделение СФР. Если больничный выдан в связи с уходом за больным членом семьи, всю сумму пособия выплачивает региональное отделение соцфонда.

По данным ведомства, в 2025 году отделение СФР по Ставропольскому краю оплатило жителям региона более 355 тыс. листков нетрудоспособности.

Константин Соловьев