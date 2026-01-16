Трамп объявил о создании Совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира, который будет руководить восстановлением сектора Газа. Формирование контрольного органа — это ключевой элемент второго этапа плана Белого дома урегулирования войны в регионе.

«Для меня большая честь объявить, что Совет мира был сформирован»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Он сообщил, что состав органа будет объявлен в ближайшее время. «Я могу с уверенностью сказать, что это величайший и самый престижный совет, когда-либо собранный в любое время и в любом месте»,— добавил президент.

Как сообщала газета The Telegraph, в составе Совета мира, вероятнее всего, будут представлены Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Турция. Первое заседание Совета мира может состояться во время Всемирного экономического форума в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

Вечером 14 января Вашингтон официально объявил о начале второго этапа разрешения конфликта в Газе. План, представленный США, предусматривает переход к разоружению палестинских радикальных группировок, созданию технократической администрации и реконструкции сектора.

