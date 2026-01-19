Трамп пригласил Путина войти в состав Совета мира по Газе

Владимир Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас Москва изучает это предложение.

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже, 15 августа 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже, 15 августа 2025 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В настоящий момент мы изучаем все детали ... в том числе надеемся на контакты с американской стороной с тем, чтобы прояснить все нюансы»,— сказал господин Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, есть ли у Москвы и Вашингтона контакты по теме урегулирования в секторе Газа.

Задача созданного американским президентом Дональдом Трампом Совета мира — урегулирование конфликта между Израилем и палестинским движением «Хамас». Среди участников — госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Предложения о членстве также были разосланы лидерам разных стран, например, президенту Турции Реджепу Эрдогану. 17 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что состав Совета мира не был согласован с Израилем и противоречит его политике.

