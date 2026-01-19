Главные новости к утру 19 января

Страны ЕС рассматривают введение ответных пошлин против США на сумму €93 млрд, узнала Financial Times.

Как минимум 21 человек погиб при сходе с рельсов двух скоростных поездов в Испании.

За сутки в Иорданию прибыли 12 американских истребителей F-15.

Российские авиаперевозчики расконсервируют советские самолеты для пополнения парка, пишут «Известия».

Суд на 90 суток приостановил работу новокузнецкого роддома №1, где умерли девять младенцев.

Умер режиссер мультфильмов «Король Лев» и «Аладдин» Роджер Аллерс.

Сборная Сенегала выиграла Кубок африканских наций по футболу.