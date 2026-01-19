JP: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

Американский авианосец USS Abraham Lincoln и его ударные группы достигли Малаккского пролива, расположенного между Малайзией и Индонезией, пишет The Jerusalem Post (JP). Ожидается, что через пять-семь дней он войдет в зону ответственности Центрального командования США — страны Ближнего Востока и Центральной Азии.

Как уточняет JP, за последние сутки в Иорданию прибыли 12 истребителей F-15. Американские чиновники сказали изданию, что «сейчас рассматриваются все варианты» дальнейших действий Вашингтона на Ближнем Востоке. По их словам, цель состоит в создании значительной силы в регионе на случай, если президент Дональд Трамп решит нанести удар по Ирану.

Господин Трамп грозил нанести удары по Ирану, если власти республики продолжат расстреливать протестующих. 14 января Reuters писало, что США готовятся нанести удар в течение суток. По информации The Wall Street Journal, президент США передумал из-за многочисленных возражений. Отложить нанесение ударов просил в том числе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщала The New York Times. В разговоре с JP израильские чиновники сказали, что «удар США по Ирану остается возможным вариантом».