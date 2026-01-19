FT: ЕС может ввести ответные пошлины против США из-за Гренландии на €93 млрд

Страны ЕС рассматривают введение пошлин на американские товары на сумму €93 млрд, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, мера может стать ответом на угрозы американского президента Дональда Трампа после недовольства НАТО его намерениями захватить Гренландию.

По словам чиновников, участвующих в подготовке проекта, ответные пошлины разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния на встречах с президентом США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января.

Список тарифов был подготовлен в 2025 году. Его введение отложили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны, отмечает FT. Введение тарифов вновь обсудили 18 января на экстренной встрече послов ЕС. Кроме того, на переговорах они затронули так называемый «инструмент борьбы с принуждением» (ACI) или «торговую базуку», которая может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что ответные санкции ЕС будут введены автоматически 6 февраля, если соглашение с Вашингтоном не будет достигнуто. При этом один из европейских дипломатов сказал, что Евросоюз пока не планирует применять контрмеры против Соединенных Штатов.

Ранее Дональд Трамп пообещал к 1 февраля ввести пошлины на товары из стран, направивших войска в Гренландию для проведения военных учений, — Дании, Норвегии, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

