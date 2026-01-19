До 21 выросло число погибших при сходе с рельсов двух поездов в Испании

Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в испанской провинции Кордова увеличилось до 21, передает El Pais. Около 100 человек получили травмы, в том числе 25 — тяжелые.

Как сообщал министр транспорта Испании Оскар Пуантэ, скоростной поезд Iryo «по неизвестным причинам» сошел с рельсов в последних вагонах на прямом участке пути. В этот момент на соседних путях ехал скоростной поезд Renfe. Произошло столкновение, в результате которого у Renfe сошли с рельсов первые вагоны.

Поезда сошли с рельсов примерно в 19:30 по местному времени (21:30 мск) 18 января. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено.