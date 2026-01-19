Сборная Сенегала по футболу выиграла Кубок Африки

Сборная Сенегала обыграла команду Марокко в финальном матче Кубка африканских наций по футболу. Во втором тайме сенегальцы покинули поле в знак протеста с решением главного арбитра.

Сенегал обыграл Марокко в дополнительное время со счетом 1:0. Мяч на 94-й минуте забил Пап Гейе.

В компенсированное время после видеопросмотра гол команды Сенегала был отменен. Главный тренер сборной Пап Тьяв в знак протеста увел футболистов с поля. Через 15 минут футболисты вернулись на поле. Арбитр назначил пенальти. После этого продолжилась игра в дополнительное время.

Сборная Сенегала выиграла второй Кубок Африки. Впервые в чемпионате команда победила в 2021 году. Сборная Марокко в последний раз выигрывала турнир в 1976 году.