Умер сорежиссер «Короля Льва» Роджер Аллерс

Умер сценарист Disney и сорежиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс. Ему было 76 лет. Смерть сценариста подтвердил его коллега, режиссер Дэйв Боссерт, в своих соцсетях.

«Мы как раз переписывались по электронной почте на прошлой неделе, когда он путешествовал по Египту, и это делает эту потерю еще более нереальной. Роджер был необычайно талантливым художником и кинорежиссером, настоящей опорой возрождения диснеевской анимации»,— сообщил господин Боссерт (цитата по Variety).

Роджер Аллерс стал режиссером «Короля Льва» вместе с Робом Минкоффом. Фильм считается одним из лучших в анимационной коллекции Disney, отмечает Variety. В мировом прокате он собрал $771 млн.

Среди других работ господина Аллерса в качестве режиссера анимационных фильмов — «Сезон охоты» и номинированная на «Оскар» «Девочка со спичками». Кроме того, Аллерс разрабатывал сюжеты для проектов «Аладдин», «Новое приключение императора» и «Брат медведь».