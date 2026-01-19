Работа Новокузнецкого роддома №1 приостановлена на три месяца

Суд приостановил деятельность акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1 на 90 суток. Работа стационара, как постановил суд, велась с нарушением ч. 1 ст. 6.3 КоАП — обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Пресс-служба судов Кемеровской области уточнила, что представитель больницы признал вину юридического лица. Там добавили, что нарушения заключаются «в необеспечении соблюдения санитарного законодательства и безопасности для здоровья человека».

Что рассказали свидетели по делу о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка Днем 15 января в Центральном районном суде Новокузнецка состоялись заседания по мерам пресечения по уголовному делу о гибели девяти младенцев в акушерском стационаре Новокузнецкой ГКБ №1 в новогодние праздники. Главврача больницы Виталия Хераскова отправили под домашний арест. И. о. завотделением реанимации и интенсивной терапии акушерского стационара Алексею Эмиху назначили запрет определенных действий. На суде зачитывались показания свидетелей и материалы дела. Что следует из документов — в материале «Ъ». Читать далее

С 4 по 12 января в новокузнецком роддоме №1 умерли девять младенцев. Главврач Новокузнецкой ГКБ №1, а также и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных задержаны. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК). Минздрав региона сообщал, что у погибших детей была внутриутробная инфекция.

