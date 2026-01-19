Авиакомпании расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока

Российские авиаперевозчики в 2026–2027 годах пополнят парки расконсервированными самолетами советской и иностранной постройки для поддержания растущего пассажиропотока. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Ростех» и отраслевые источники.

Госкорпорация «Ростех» в рамках продленной до 2027 года программы уже вернула в строй 10 из 12 восстанавливаемых лайнеров. Получателями стали Red Wings и другие авиакомпании. Речь идет о девяти Ту-204-214, двух Ил-96 и одном Ан-148. По оценкам экспертов, этим воздушным судам до 30 лет. «В 2026–2027 годах будут переданы эксплуатантам еще два восстановленных Ту-204»,— отметили в госкорпорации.

Параллельно авиакомпании расконсервируют и иностранные самолеты. В частности, авиакомпания «Россия» планирует увеличить число эксплуатируемых Boeing 747. Два таких лайнера, доставшихся перевозчику после банкротства «Трансаэро», уже летают. Как рассказали источники издания, в ноябре 2025 года восстановлен третий 24-летний борт, а четвертый планируется ввести в строй к 2027 году. Эти самолеты были поставлены на хранение в период пандемии.

По данным Росавиации на октябрь 2025 года, летный парк основных российских авиакомпаний насчитывал 1088 воздушных судов из 1135 имеющихся, причем 67% из них — иностранного производства. Возвращение в эксплуатацию старых, но восстановленных лайнеров стало одним из инструментов поддержания этого парка в условиях санкционных ограничений.