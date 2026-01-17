Главные новости к утру 17 января

Россия и Украина договорились ввести новое локальное прекращение огня вокруг Запорожской АЭС, сообщило МАГАТЭ.

Число госпитализированных после взрыва в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 19.

США обсуждают расширение состава Совета мира, созданного для сектора Газа, и распространение его действия на Украину и Венесуэлу, узнала Financial Times.

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Женеву, где провела переговоры с президентом Красного Креста Марьяной Сполярич.

Президент Чехии Петер Павел заявил, что Украина готова пойти на «болезненные уступки», если это приведет к миру.

Минпросвещения разрешило школам вводить оценки за поведение с 1 сентября 2026 года.