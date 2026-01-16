МАГАТЭ: Россия и Украина согласились на локальное прекращение огня вокруг ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) добилось согласия России и Украины на введение локального прекращения огня вокруг Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, оно позволит начать ремонт последней оставшейся резервной линии электропередачи.

«Ожидается, что техники оператора электросети Украины начнут ремонтные работы на линии 330 кВ — поврежденной и отключенной в результате военной активности 2 января — в ближайшие дни»,— написано в сообщении МАГАТЭ. После отключения линии «Ферросплавная-1» ЗАЭС запитали от последней работающей ЛЭП «Днепровская».

По словам Рафаэля Гросси, МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать и с Москвой, и с Киевом для обеспечения ядерной безопасности на ЗАЭС. Он добавил, что введение локального прекращения огня стало четвертым.

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила об отключении линии «Ферросплавная-1» 3 января.