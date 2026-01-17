Число госпитализированных после взрыва в центре МВД в Коми увеличилось до 19

После взрыва светошумовой гранаты в центре МВД в Сыктывкаре в стационарах остаются 19 человек, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. Ранее ведомство заявляло, что в больницах находятся 18 пострадавших, из которых четверо — в крайне тяжелом состоянии.

«В стационарах находятся 19 человек. Из них четверо в крайне тяжелом состоянии, пятеро — "тяжелые", четверо — в состоянии средней тяжести, у шести легкая степень тяжести. Добавился один пациент с состоянием средней тяжести»,— уточнила пресс-служба ведомства ТАСС. 12 пострадавших находятся в реанимации и палатах интенсивной терапии.

Взрыв в центре профподготовки МВД произошел 15 января. Правительство Коми уточняло, что взорвалась светошумовая граната. СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности. По версии следствия, на занятиях в центре преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. Он задержан. Начальник центра отстранен от исполнения обязанностей.