Москалькова встретилась с президентом Красного Креста

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова прилетела в Женеву, где провела переговоры с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Марьяной Сполярич.

«Рассмотрели вопросы поиска пропавших без вести и соблюдения прав гражданских лиц, находящихся в пунктах временного размещения»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале. Стороны также обсудили передачу посылок с письмами от родственников военнопленных, а также вопросы соблюдения прав российских военнослужащих, находящихся в пенитенциарных учреждениях Украины.

Как уточнила Татьяна Москалькова, в Швейцарию она прилетела по приглашению президента Красного Креста. В конце декабря 2025 года МККК сообщал, что с начала боевых действий на Украине комитет получил 182 тыс. запросов от российских и украинских семей на поиск пропавших в зоне боевых действий родственников.