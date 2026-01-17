Минпросвещения разрешило школам вводить оценки за поведение

Министерство просвещения подготовило проект приказа, согласно которому все российские школы смогут вводить оценки за поведение. С сентября 2025 года поведение школьников оценивают в 84 школах семи регионов.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся»,— написано в тексте проекта документа. Пресс-служба Минпросвещения уточнила РБК, что оценки за поведение во всех регионах будут введены с 1 сентября 2026 года.

В проекте приказа написано, что школьники обязаны «добросовестно осваивать» образовательную программу, посещать занятия и выполнять домашние задания. Кроме того, ученики обязаны «не использовать средства подвижной радиотелефонной связи» за исключением экстренных случаев.

С сентября 2025 года оценки за поведение в экспериментальном формате выставляют 84 школы из Новгородской, Тульской, Ярославской и Ленинградской областей, ЛНР, Чечни и Мордовии. При оценивании школьников учитываются «дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми, социальную активность и правомерное поведение».

Подробнее — в материале «Ъ» «Хулиганство подпортит аттестат».