FT: США обсуждают создание Совета мира для Украины по образцу сектора Газа

Американские чиновники предложили расширить состав «Совета мира», созданного для сектора Газа, и распространить его действие на Украину и Венесуэлу, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, власти США могут озвучить идею на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. Один из источников сказал, что, по его мнению, администрация президента США рассматривает «Совет мира» «как потенциальную замену ООН» для урегулирования конфликтов.

Арабский дипломат сообщил, что в регионе к идее расширить мандат «Совета мира» относятся с осторожностью. Обеспокоенность также выразили западные дипломаты.

Украинский чиновник, который участвовал в переговорах с США, сказал, что создание отдельного «Совета мира» под руководством Дональда Трампа входит в число предложений по урегулированию российско-украинского конфликта. Он добавил, что в состав совета могут войти представители России, Украины, Европы и НАТО. По его словам, орган будет следить за выполнением мирного соглашения из 20 пунктов.

16 января власти США объявили о создании Совета мира для сектора Газа. Возглавил его Дональд Трамп. В состав также вошли чиновники из администрации президента США, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Аджай Банга.