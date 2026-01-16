Главные новости за 16 декабря: Воронеж, Белгород, Липецк, Орел

236 многоэтажек в Ленинском и Советском районах Воронежа на несколько часов остались без воды из-за повреждения трубы диаметром 600 мм на улице Кривошеина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, художественный музей имени Крамского

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, художественный музей имени Крамского

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лига безопасного интернета Екатерины Мизулиной занялась происшествием в воронежской школе № 19: шестиклассница принесла с собой нож и вела трансляцию, пугая им одноклассников. Следственный комитет возбудил сразу два дела — о подготовке к убийству и халатности.

Антимонопольная служба заподозрила пять воронежских компаний в картельном сговоре для участия в торгах на поставку медицинских изделий с общей суммой начальных цен контрактов в 4,6 млрд руб.

В Коминтерновский райсуд областного центра передано дело трех компаньонов, которых обвиняют в создании финансовой пирамиды — «потребительского кооператива» «Соцкомвклад» — и обмане воронежцев на 300 млн руб.

В Белгороде готовятся к масштабной реконструкции очистных сооружений. Работы продлятся до 2030 года и обойдутся в 12 млрд руб.

Липецкая компания «Прогресс» Ольги Белявцевой — производитель детского питания под брендом «Фрутоняня» — выпустит облигации на 15 млрд руб.

В кормовых добавках для коров — продукции одного из заводов особой экономической зоны «Орел» — нашли кадмий — опасный для здоровья тяжелый металл.

Юрий Голубь