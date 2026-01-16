Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 18:43

Из-за коммунальной аварии в Воронеже остались без воды 236 многоквартирных домов

В Ленинском и Советском районах Воронежа в связи с повреждением водовода диаметром 600 мм на улице Кривошеина отключено водоснабжение в 236 многоквартирных домах. Об этом сообщили в компании «РВК-Воронеж».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подача ресурса будет восстановлена после завершающего этапа работ — установки ремонтной муфты.

О подвозе воды не сообщается.

Где отключили водоснабжение в Воронеже 16 января

UPD: ремонт водовода завершен. На заполнение системы понадобится «некоторое время».

Кабира Гасанова