обновлено 18:43
Из-за коммунальной аварии в Воронеже остались без воды 236 многоквартирных домов
В Ленинском и Советском районах Воронежа в связи с повреждением водовода диаметром 600 мм на улице Кривошеина отключено водоснабжение в 236 многоквартирных домах. Об этом сообщили в компании «РВК-Воронеж».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Подача ресурса будет восстановлена после завершающего этапа работ — установки ремонтной муфты.
О подвозе воды не сообщается.
UPD: ремонт водовода завершен. На заполнение системы понадобится «некоторое время».