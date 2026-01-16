В реконструкцию очистных сооружений в Белгороде могут вложить 12 млрд

В Белгороде на реконструкцию очистных сооружений до 2030 года планируют направить 12 млрд руб. Из них свыше 6,4 млрд руб. уже выделили из федерального бюджета в рамках проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом сообщили в правительстве Белгородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с места работ

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова Фото с места работ

Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Реконструкция будет проводиться в три этапа. Первый предполагает возведение ключевых объектов, в том числе приемной камеры, здания решеток, трех песколовок, насосной станции, а также сооружения для фильтрации и ультрафиолетового обеззараживания биологически очищенных сточных вод. Сейчас строительство песковой площадки выполнено уже на 80%, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Общий объем финансирования работ первой очереди составляет 3 млрд руб., а их завершение намечено на 2027 год.

Второй этап реконструкции, запланированный на 2027-й, включает модернизацию сооружений первичного отстаивания и биологической очистки, а также возведение новых комплексов по обработке осадка и линий складирования обеззараженного.

В рамках третьего этапа, который должен быть реализован в 2028–2029 годах, планируется реконструировать водовыпуск. Работы предусматривают замену трубопровода протяженностью 3,1 тыс. м и диаметром 1,5 м для отвода очищенных сточных вод.

В декабре «Ъ-Черноземье» сообщал, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры в Белгородской области в 2026 году направят более 2,6 млрд руб.

Кабира Гасанова