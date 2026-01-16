Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Липецкий производитель детского питания выпустит облигации на 15 млрд рублей

Липецкий производитель «Фрутоняни» выпустит облигации на 15 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала программу, в рамках которой липецкое АО «Прогресс» Ольги Белявцевой (основные бренды — «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет») разместит неконвертируемые бездокументарные облигации с максимальной общей стоимостью в 15 млрд руб. Об этом стало известно из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Максимальный срок погашения облигаций составляет 1820 дней с даты начала размещения. Сама программа — бессрочная.

По данным Rusprofile, АО «Прогресс» зарегистрировано в Липецке в 1988 году для производства детского питания и диетических пищевых продуктов. Уставный капитал — 804,1 млн руб. Гендиректор — Роман Рыбаков. По собственным данным компании, производительность предприятия — более 2 млрд единичных упаковок продукции в год.

В 2001 году «Прогресс» купила компания «Лебедянский», которая в 2008 году стала частью PepsiCo за $1,4 млрд. Однако «Прогресс» не входил в эту сделку, поэтому его развитие стала продолжать команда бывших владельцев «Лебедянского» — Ольга Белявцева, Николай и Юрий Борцовы. В конце сентября 2024 года источники «Ъ» сообщали, что владелец НЛМК Владимир Лисин мог выкупить производителя «Фрутоняни». Однако в ноябре стало известно, что Ольга Белявцева остается акционером «Прогресса».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Владимир Лисин вызвал "Фрутоняню"».

Юрий Голубь