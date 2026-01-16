Липецкий производитель детского питания выпустит облигации на 15 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала программу, в рамках которой липецкое АО «Прогресс» Ольги Белявцевой (основные бренды — «Фрутоняня», «Малышам» и «Липецкий бювет») разместит неконвертируемые бездокументарные облигации с максимальной общей стоимостью в 15 млрд руб. Об этом стало известно из сообщения компании на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Максимальный срок погашения облигаций составляет 1820 дней с даты начала размещения. Сама программа — бессрочная.

По данным Rusprofile, АО «Прогресс» зарегистрировано в Липецке в 1988 году для производства детского питания и диетических пищевых продуктов. Уставный капитал — 804,1 млн руб. Гендиректор — Роман Рыбаков. По собственным данным компании, производительность предприятия — более 2 млрд единичных упаковок продукции в год.

В 2001 году «Прогресс» купила компания «Лебедянский», которая в 2008 году стала частью PepsiCo за $1,4 млрд. Однако «Прогресс» не входил в эту сделку, поэтому его развитие стала продолжать команда бывших владельцев «Лебедянского» — Ольга Белявцева, Николай и Юрий Борцовы. В конце сентября 2024 года источники «Ъ» сообщали, что владелец НЛМК Владимир Лисин мог выкупить производителя «Фрутоняни». Однако в ноябре стало известно, что Ольга Белявцева остается акционером «Прогресса».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Владимир Лисин вызвал "Фрутоняню"».

Юрий Голубь