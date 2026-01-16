Дело о подготовке к убийству возбудили из-за инцидента с ножом в школе Воронежа

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовные дела о приготовлении к убийству (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ) по факту инцидента в одной из школ Железнодорожного района облцентра. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и условия, «способствовавшие совершению преступления».

Сегодня утром глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что шестиклассница пронесла нож в школу №19 на улице Добролюбова в Воронеже. По словам общественницы, так ученица хотела напугать одноклассников. Она снимала происходящее на видео и транслировала в интернет.

Госпожа Мизулина уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал. Администрация школы вызвала мать девочки и полицию. В городском управлении образования начали проверку по факту случившегося.

Алина Морозова