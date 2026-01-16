ФАС выявила в Воронежской области картель на поставку медизделий на 4,6 млрд

Управление ФАС по Воронежской области сообщило о возбуждении антимонопольного дела в отношении пяти компаний: ООО «Диафарм», ООО «Фарм-групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-Комплимед», ООО «СВ-Фарм 36». Все они подозреваются в картельном сговоре на торгах с общей суммой начальных цен контрактов 4,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В антимонопольном ведомстве считают, что организации могли создать картель при участии в торгах на поставку медизделий, в том числе расходных материалов, лекарств и диагностических реагентов.

За заключение ограничивающего конкуренцию соглашения (ч. 2 ст. 14. 32 КоАП РФ) компаниям грозят штрафы в размере до половины начальной стоимости предмета торгов. При этом санкции не могут превышать 1/25 выручки правонарушителя и быть менее 100 тыс. руб.

По данным Rusprofile, всего в России зарегистрировано три ООО «Диафарм», в том числе одно в Воронеже. Последнее принадлежит Светлане Будниковой. Компания выиграла 13,8 тыс. госконтрактов на 6 млрд руб. в сумме. В тройку крупнейших заказчиков входят областной онкодиспансер и областная клиническая больница №1. Оба медучреждения расположены в Воронеже. По итогам 2024 года ООО «Диафарм» выручило 938 млн руб. и получило чистую прибыль 98 млн руб. Все остальные упомянутые компании учреждены в Воронеже. ООО «Фарм-групп» принадлежит Владимиру Будникову. Выручка общества за 2024 год составила 331 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. ООО «Айболит 36» владеет Зоя Сафонова (56 млн и 1,6 млн руб. соответственно). Единственным собственником ООО «М-Комплимед» выступает Людмила Новак (164 млн и 14 млн руб. соответственно). Учредителем ООО «СВ-Фарм 36» указана Эльвира Щепкина (188 млн и 2,6 млн руб. соответственно).

Бенефициарно все эти общества между собой не связаны, однако они, за исключением, «СВ-Фарм 36», зарегистрированы на проспекте Труда, 6. Отличаются только корпуса. Юридический адрес «СВ-Фарм 36» — Московский проспект, 11/7.

В октябре 2025 года стало известно, что воронежское УФАС заподозрило дорожников ООО «СМУ-90» и ООО «Спецдортехника» в картельном сговоре на 14,9 млрд руб. Об итогах рассмотрения этого дела публично не сообщалось.

Алина Морозова