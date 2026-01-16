В Воронежской области будут судить создателей финансовой пирамиды на 300 млн

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех жителей региона о мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 300 млн руб. в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Коминтерновский районный суд Воронежа.

По версии следствия, в октябре 2020 года в Воронеже учредители открыли 14 офисов потребительского кооператива «Соцкомвклад». Деятельность кооператива заключалась в привлечении денежных средств от граждан с обещанием высокой доходности и гарантированного возврата. Организация, как сочли в прокуратуре, не вела реальной экономической деятельности и не имела источников дохода для выплат процентов, а учредители изначально не планировали выполнять обязательства. Для выплаты доходов первым вкладчикам использовались средства последующих участников, что является классической схемой финансовой пирамиды, заключили в ведомстве.

В июне 2023 года организация прекратила работу, после чего 604 вкладчика не смогли вернуть свои средства. Общий ущерб составил более 300 млн руб.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в макрорегионе в 2025 году было выявлено 16 нелегальных кредиторов, в том числе два — в Воронежской области.

Кабира Гасанова