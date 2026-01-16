В премиксе орловского производителя нашли кадмий

Специалисты Россельхознадзора нашли кадмий — опасный тяжелый металл — в кормовой добавке для коров «Премикс ECO Dairy Mineral 1% 1331», произведенной ООО «РК-Премикс» Василия Трубникова из Мценского района Орловской области. Об этом сообщили в контролирующем органе.

Вещество обнаружили во время лабораторных исследований проб, отобранных в Костромской области. Как отмечают в ведомстве, кадмий отрицательно влияет на ферментную, гормональную, кровеносную и центральную нервную системы, разрушает кости. Металл накапливается в организме животных и человека, а его соединения могут вызвать рак. Использование вещества противоречит закону «О ветеринарии» и ГОСТу.

Кроме того, мониторинг информационной системы «Меркурий» показал, что компания произвела 20 т кормовой добавки «БВМК TDP 5% 1413» с использованием сырья неизвестного происхождения, и выявил другие нарушения. Объявлены предостережения.

По данным Rusprofile.ru, ООО «РК-Премикс» зарегистрировано в 2019 году в Орловской области для производства готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Владимир Новиков. Единственный собственник — Василий Трубников. Выручка за 2024 год — 289 млн руб., убыток — 81 млн руб.

Завод кормовых добавок и витаминно-минерального комплекса для животноводства заработал весной 2023 года в особой экономической зоне «Орел». Инвестиции превысили 330 млн руб.

Юрий Голубь