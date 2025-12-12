Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Дело экс-мэра Сочи будет рассмотрено в Москве

Верховный суд России изменил подсудность уголовного дела Алексея и Янины Копайгородских

Верховный суд России направил на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы уголовное дело бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в коррупции. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении подсудности дела, сообщил “Ъ” его адвокат Александр Корытин. Также суд продлил меру пресечения Алексею и Янине Копайгородским до 24 июня и 12 июля соответственно и оставил под арестом их имущество.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам адвоката бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, изначально дело должно было рассматриваться по месту инкриминируемых фигурантам преступлений — в Хостинском районном суде Сочи. «Однако прокуратура попросила Верховный суд изменить подсудность на один из столичных или подмосковным судов, ссылаясь на то, что Алексей Копайгородский длительное время занимал высокопоставленную должность в органах госвласти Краснодарского края и у него там до сих пор остались связи. Кроме того, у него, по мнению надзора, имеются связи в правоохранительных органах и судебной системе региона, что может повлиять на беспристрастность и объективность суда»,— рассказал защитник Александр Корытин.

Он назвал эти аргументы несостоятельными. «Заявитель сам себе противоречит, поскольку антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Алексею Копайгородскому, а также его родственникам, ряду физических и юридических лиц на сумму 1,6 млрд руб. рассматривается в настоящее время именно в Хостинском райсуде Сочи. Первое слушание по существу там назначено на 23 декабря»,— сказал господин Корытин.

Однако Верховный суд, взвесив доводы сторон, посчитал доводы Генеральной прокуратуры обоснованными и просьбу удовлетворил.

Алексей Копайгородский предстанет перед судом вместе с его женой Яниной Копайгородской и помощником последней Александром Пасунько. Двое первых находятся в СИЗО, а господин Пасунько — под подпиской о невыезде.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Экс-чиновнику вменяется в вину растрата в особо крупном размере, получение особо крупных взяток и отмывание преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а его жене — пособничество в растрате, посредничество во взяточничестве, отмывание преступных доходов и принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 309 УК РФ). Александру Пасунько вменяется в вину только подкуп свидетеля (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

По данным следствия, с января 2022 года по март 2024 года Алексей Копайгородский при пособничестве супруги присвоил два земельных участка в Сочи на сумму не менее 26 млн руб.

Чтобы легализовать их, землю оформили на Янину Копайгородскую и ее знакомого юриста Полину Чернышенко.

С марта 2022 по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 млн руб. от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости.

Кроме того, в сентябре 2024 года Янина Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через Александра Пасунько, она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тыс. руб. Супруги Копайгородские вину отрицают.

Мария Локотецкая

