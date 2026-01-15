Главные новости за 15 января. Новороссийск

Октябрьский районный суд Новороссийска обязал владельца мусорного полигона ООО «Терра-Н» устранить загрязнения водоемов в результате слива фильтрата.

В 2025 году в Новороссийске на 13% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Снижение динамики наблюдается и по другим преступлениям.

Из-за угрозы гололеда в Новороссийске дежурит специализированная техника.

ООО «ДелоПортс» выплатило держателям облигаций 256 млн руб. за 10 купонный период (с 15 декабря 2025 года по 14 января 2026 года).

В Новороссийске осудят предпринимателя за хранение сигарет без маркировки.

Около тысячи жителей Новороссийска остались без воды из-за утечки на сетях в Южном районе.